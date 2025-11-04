Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in Firmengelände

Moers (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, den 31.10.2025, 14 Uhr und Montag, den 03.11.2025, 7 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt in eine Lagerhalle eines Chemieunternehmens an der Römerstraße.

Im Weiteren öffneten die Unbekannten Rolltore, nutzen dort stehende Hubwagen und entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Kabeln und Kupferkabel.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die in dem Tatzeitraum im Bereich der Römerstraße auffällige Beobachtungen zu Personen und Fahrzeugen gemacht haben, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-1710 zu wenden.

/cd Ref. 251103-1000

