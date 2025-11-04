PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannter überfällt Lebensmittelmarkt an der Kurt-Kräcker-Straße

Wesel (ots)

Gestern gegen 20:40 Uhr hat eine unbekannte Person einen Lebensmittelmarkt an der Kurt-Kräcker-Straße überfallen.

Der Täter bedrohte den Kassierer mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Bargelds. Als der Kassierer erwiderte, dass er die Kasse nicht öffnen könne, brach der Täter zwei Kassen mit einem Brecheisen auf, entnahm Geldscheine und steckte sie in seine Jackentasche. Anschließend flüchtete er zu Fuß.

Im Rahmen der Fahndung ergaben sich Hinweise darauf, dass der Täter auf einem silberfarbenen Fahrrad in Richtung Niederrheinhalle gefahren sein könnte. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Bei der Tat wurde niemand verletzt.

Der unbekannte Mann ist ca. 1,80 Meter groß, trug einen helle Jacke, eine Jeanshose, hatte eine schlanke Figur und sprach akzentfrei Deutsch. Er war mit einer schwarzen Maske maskiert. Die Maske hatte Löcher auf Augenhöhe.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, unter Tel.: 0281 / 107-0.

BH/251103-2146

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

