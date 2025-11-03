PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizeieinsatz im Zusammenhang mit der Autotuningszene an Allerheiligen

Moers (ots)

In den frühen Morgenstunden des Allerheiligenfeiertags (1. November) ging gegen 03:15 Uhr bei der Polizei die Meldung über eine größere Ansammlung von Fahrzeugen im Gewerbegebiet Heinrich-Hertz-Straße ein. Vor Ort konnten etwa 100 Fahrzeuge festgestellt werden, die der sogenannten Autotuningszene zugeordnet werden.

Im Rahmen des Einsatzes wurden von einzelnen Personen pyrotechnische Gegenstände abgebrannt. Zudem kam es vereinzelt zu Würfen von Eiern in Richtung der eingesetzten Polizeibeamten.

Durch zahlreich eingesetzte Einsatzkräfte der Polizei führten diese insgesamt 62 Identitätsfeststellungen durch und leiteten mehrere Strafverfahren ein, u. a. wegen Nötigung und Sachbeschädigung.

Die Polizeilichen Maßnahmen konnten gegen 05:05 Uhr abgeschlossen werden. Die Teilnehmer der Autotuningszene verließen selbstständig die Örtlichkeit.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Kreispolizeibehörde Wesel hat die Autotuningszene weiterhin im Blick und wird auch zukünftig konsequent gegen jedwede Form von Gesetzesverstößen vorgehen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 11:12

    POL-WES: Kreis Wesel - Verkehrskontrollen an Halloween

    Kreis Wesel (ots) - Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Wesel hat zu Halloween (31.10.25) kreisweit Verkehrsteilnehmer auf Drogenmissbrauch und Tempoüberschreitung kontrolliert. In der Zeit von 18:00 Uhr und 02:00 Uhr hat in 90 Fällen der "Blitzer" (Messwagen) ausgelöst. Zusätzlich haben die Polizistinnen und Polizisten rund 100 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. In 18 Fällen sind ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren