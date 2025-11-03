Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizeieinsatz im Zusammenhang mit der Autotuningszene an Allerheiligen

Moers (ots)

In den frühen Morgenstunden des Allerheiligenfeiertags (1. November) ging gegen 03:15 Uhr bei der Polizei die Meldung über eine größere Ansammlung von Fahrzeugen im Gewerbegebiet Heinrich-Hertz-Straße ein. Vor Ort konnten etwa 100 Fahrzeuge festgestellt werden, die der sogenannten Autotuningszene zugeordnet werden.

Im Rahmen des Einsatzes wurden von einzelnen Personen pyrotechnische Gegenstände abgebrannt. Zudem kam es vereinzelt zu Würfen von Eiern in Richtung der eingesetzten Polizeibeamten.

Durch zahlreich eingesetzte Einsatzkräfte der Polizei führten diese insgesamt 62 Identitätsfeststellungen durch und leiteten mehrere Strafverfahren ein, u. a. wegen Nötigung und Sachbeschädigung.

Die Polizeilichen Maßnahmen konnten gegen 05:05 Uhr abgeschlossen werden. Die Teilnehmer der Autotuningszene verließen selbstständig die Örtlichkeit.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Kreispolizeibehörde Wesel hat die Autotuningszene weiterhin im Blick und wird auch zukünftig konsequent gegen jedwede Form von Gesetzesverstößen vorgehen.

