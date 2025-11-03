Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Nachtrag zum Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Fußgängerin

Moers (ots)

Am Mittwoch, den 29.10.2025, gegen 11:40 Uhr, ereignete sich auf dem Länglingsweg in Schwafheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine 92- jährige Moerserin lebensgefährlich verletzt wurde, wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6147841.

Die 92- jährige Fußgängerin erlag in der Nacht zum Samstag in einem Moerser Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

EG/

