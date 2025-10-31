PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Vollsperrung der B58 in Höhe von Schermbeck

Wesel (ots)

Die Sperrung der B58 in Höhe von Schermbeck konnte nach Unfallaufnahme und umfangreichen Berge- und Reinigungsarbeiten wieder aufgehoben werden. Die Weseler Straße ist somit wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1121
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

