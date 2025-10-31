PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Nötigung im Straßenverkehr

Kamp-Lintfort (ots)

Am 24.10.2025 war ein ziviles Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Wesel auf der Autobahn 57 in Fahrtrichtung Niederlande unterwegs.

Im Rahmen ihrer Überwachung des Straßenverkehrs, bei dem die Polizisten insbesondere Raser und Drängler im Visier haben, fiel ein 51-jähriger Mann aus Alpen auf, der durch dichtes Auffahren und den wiederholten Einsatz der Lichthupe auffiel. Der Alpener überholte das Zivilfahrzeug, so dass im weiteren Verlauf eine hohe gefahrene Geschwindigkeit, knappe Überholmanöver und deutliche Unterschreitungen des Mindestabstandes dokumentiert werden konnten. Die eingesetzten Polizisten leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

Die Polizei appelliert an Sie: Nehmen Sie Rücksicht auf sich und andere! Gerade bei der derzeitigen Witterung und des Beginns der dunklen Jahreszeit lauern genug Gefahren! Zu den Hauptunfallursachen gehören neben überhöhter Geschwindigkeit auch das Missachten eines angemessenen Abstandes zu vorausfahrenden Verkehrsteilnehmern.

/EG

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

