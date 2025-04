Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Ruhestörung eskaliert - Polizeibeamte angegriffen, mehrere Ingewahrsamnahmen

Oberhausen (ots)

Am Sonntagmorgen (13.04) kam es auf der Elsässer Straße im Rahmen einer wiederholten Ruhestörung zu einem Angriff auf mehrere Polizeibeamte. Es mussten drei Personen in Gewahrsam genommen werden.

Zuvor kam es in selbiger Nacht bereits zu zwei Einsätzen der Polizei an der gleichen Anschrift, da die Nachtruhe durch die in der Wohnung befindlichen Personen deutlich gestört wurde und sich mehrere Anwohnerinnen und Anwohner beschwerten. Da der von der Wohnung ausgehende Lärm jedoch weiterhin nicht abnahm, musste die Wohnung um 02:25 Uhr ein drittes Mal zur Auflösung der Feierlichkeiten aufgesucht werden. Dies stieß bei den Personen, die in der Wohnung angetroffen wurden, auf gänzliches Unverständnis, woraufhin insbesondere drei Männer (33, 36, 42, alle mazedonische Staatsangehörigkeit) auf aggressive Art und Weise versuchten, die Beamtinnen und Beamten von der Wohnung fernzuhalten. Unter anderem kam es im weiteren Verlauf zu mehreren Schlägen und Tritten gegen die eingesetzten Polizeikräfte, woraufhin Pfefferspray gegen die drei Männer eingesetzt wurde.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnten die drei Männer aus der Wohnung geholt und in Gewahrsam genommen werden. Ihnen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Sie erwarten nun Strafverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung.

