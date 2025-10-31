Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen (Korrektur Datum)

Dinslaken (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (30.10.25) zwischen 11:30 Uhr und 20:45 Uhr in ein Haus an der Hanielstraße eingebrochen.

Sie gelangten über den Gartenzaun auf das Grundstück, entfernten gewaltsam den Bewegungsmelder am Haus und versuchten, sich durch die Terrassentür Zutritt zum Gebäude zu verschaffen.

Da dies nicht gelang, drangen die Täter über das Terrassendach in das Obergeschoss ein. Dazu mussten sie gewaltsam ein Fenster öffnen.

Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck sowie Sammelmünzen.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/251030-2245

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell