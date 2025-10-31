PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in ein Einfamilienhaus
Polizei sucht Zeugen (Korrektur Datum)

Dinslaken (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (30.10.25) zwischen 11:30 Uhr und 20:45 Uhr in ein Haus an der Hanielstraße eingebrochen.

Sie gelangten über den Gartenzaun auf das Grundstück, entfernten gewaltsam den Bewegungsmelder am Haus und versuchten, sich durch die Terrassentür Zutritt zum Gebäude zu verschaffen.

Da dies nicht gelang, drangen die Täter über das Terrassendach in das Obergeschoss ein. Dazu mussten sie gewaltsam ein Fenster öffnen.

Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck sowie Sammelmünzen.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/251030-2245

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 09:22

    POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Raub auf Sonnenstudio

    Wesel (ots) - Eine unbekannte männliche Person betrat am 30.10.2025 gegen 21:20 Uhr ein Sonnenstudio auf der Straße Am Spaltmannsfeld. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Die 28-jährige Mitarbeiterin kam der Aufforderung nach. Die männliche Person ergriff das Bargeld und verstaute dieses in einem mitgeführten Jutebeutel. Im Anschluss flüchtete sie aus dem Studio in ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 07:30

    POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Dienstag, 04.11.2025, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 09:38

    POL-WES: Xanten - Gelber Radlader von Baustelle gestohlen / Polizei sucht Zeugen

    Xanten (ots) - Unbekannte Personen haben in der Zeit von Dienstag (16:00) bis Mittwoch (06.45 Uhr) einen gelben Radlader der Marke "Giant" von einer Baustelle an der Salmstraße gestohlen. Die Baustelle ist auf einem Parkplatz entlang der Straße "Varusring". Die unbekannten Personen nahmen auch zwei Kabeltrommeln mit. Für den Diebstahl mussten die Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren