PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Raub auf Sonnenstudio

Wesel (ots)

Eine unbekannte männliche Person betrat am 30.10.2025 gegen 21:20 Uhr ein Sonnenstudio auf der Straße Am Spaltmannsfeld.

Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen.

Die 28-jährige Mitarbeiterin kam der Aufforderung nach. Die männliche Person ergriff das Bargeld und verstaute dieses in einem mitgeführten Jutebeutel.

Im Anschluss flüchtete sie aus dem Studio in unbekannte Richtung.

Die Person kann beschrieben werden als 180 cm groß, schmales Gesicht, blasser Teint, Sonnenbrille, akzentfreies Deutsch, bekleidet mit schwarzer Softshell-Jacke mit roter Naht oben links.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-1070 entgegen.

EG/Ref.: 251030-2245

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 07:30

    POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Dienstag, 04.11.2025, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 09:38

    POL-WES: Xanten - Gelber Radlader von Baustelle gestohlen / Polizei sucht Zeugen

    Xanten (ots) - Unbekannte Personen haben in der Zeit von Dienstag (16:00) bis Mittwoch (06.45 Uhr) einen gelben Radlader der Marke "Giant" von einer Baustelle an der Salmstraße gestohlen. Die Baustelle ist auf einem Parkplatz entlang der Straße "Varusring". Die unbekannten Personen nahmen auch zwei Kabeltrommeln mit. Für den Diebstahl mussten die Personen ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 18:04

    POL-WES: Moers- Fußgängerin wird bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt.

    Moers (ots) - Am 29.10.2025 kam es gegen 11:40 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall im Moerser Stadtteil Schwafheim. Ein 27-jähriger Oberhausener belieferte mit einem Sattelzug auf dem Länglingsweg einen Lebensmittelmarkt und musste daher auf dem Gelände vor dem Geschäft rangieren. Dazu fuhr er in Vorwärtsbewegung auf den Gehweg zwischen dem Gelände und der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren