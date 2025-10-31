Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Raub auf Sonnenstudio

Wesel (ots)

Eine unbekannte männliche Person betrat am 30.10.2025 gegen 21:20 Uhr ein Sonnenstudio auf der Straße Am Spaltmannsfeld.

Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen.

Die 28-jährige Mitarbeiterin kam der Aufforderung nach. Die männliche Person ergriff das Bargeld und verstaute dieses in einem mitgeführten Jutebeutel.

Im Anschluss flüchtete sie aus dem Studio in unbekannte Richtung.

Die Person kann beschrieben werden als 180 cm groß, schmales Gesicht, blasser Teint, Sonnenbrille, akzentfreies Deutsch, bekleidet mit schwarzer Softshell-Jacke mit roter Naht oben links.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-1070 entgegen.

EG/Ref.: 251030-2245

