Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Gelber Radlader von Baustelle gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Unbekannte Personen haben in der Zeit von Dienstag (16:00) bis Mittwoch (06.45 Uhr) einen gelben Radlader der Marke "Giant" von einer Baustelle an der Salmstraße gestohlen.

Die Baustelle ist auf einem Parkplatz entlang der Straße "Varusring".

Die unbekannten Personen nahmen auch zwei Kabeltrommeln mit. Für den Diebstahl mussten die Personen Baustellenbarken beiseiteräumen.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/251029-0916

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell