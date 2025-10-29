Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln- Verkehrsunfall mit Verletzten/ Verkehrskommissariat ermittelt zum Unfallhergang und bittet um Hinweise

Hamminkeln (ots)

Am 28.10.2025 kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Hamminkeln, bei dem eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt wurden.

Im Kreuzungsbereich der Isselburger Straße und der Hüttemannstraße kollidierte der PKW VW Transporter eines 31-jährigen Dinslakeners mit dem PKW BMW Kombi eines 62-jährigen Mannes aus Wertherbruch. In Folge der Kollision stieß der PKW des Wertherbruchers mit einem weiteren verkehrsbedingt wartenden Fahrzeug einer 46-jährigen Isselburgerin zusammen.

Für die Versorgung der Verletzten kamen zwei Rettungswagen zum Einsatz. Der Dinslakener und der Wertherbrucher wurden umliegenden Krankenhäusern zugeführt, die Isselburgerin konnte ihren Weg allein fortsetzen.

Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich für mehrere Stunden bis etwa 22:00 Uhr gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Der Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet daher um Hinweise von Verkehrsteilnehmenden, die den Unfall beobachtet haben oder die Fahrstrecken der beteiligten Fahrzeuge kurz vorher gesehen haben. Die Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter 0281-1070 entgegen.

HS/ Ref.: 251028-2000

