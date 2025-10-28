PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg- Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos- Polizei sucht nach Vermisstem Jugendlichen/ Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Rheinberg (ots)

Seit den Morgenstunden war die Kreispolizeibehörde Wesel auf der Suche nach einem vermissten Jugendlichen aus Rheinberg- wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6146772

Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung konnte der Vermisste in Alpen wohlbehalten angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Bitte löschen sie gespeicherte, geteilte oder gepostete Bilder von ihren Endgeräten und aus Chatgruppen und sozialen Netzwerken.

Wir bedanken uns ausdrücklich für die Mithilfe und die Hinweise aus der Bevölkerung!

