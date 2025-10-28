Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg- Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos- Polizei sucht nach Vermisstem Jugendlichen

Rheinberg (ots)

Seit den frühen Morgenstunden wird der 17- jährige Nico Steiger aus Rheinberg vermisst. Er hat seine Wohnanschrift an der Adolfstraße gegen 02:00 Uhr mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung verlassen.

Nico ist etwa 178 cm groß, hat blonde, kurze Haare, grün-graue Augen und eine schlanke Statur. Er ist mit blauer Jeans, weißen Nike- Schuhen, brauner Lederjacke und einem Kapuzenpullover (Farbe unbekannt) bekleidet. Der Vermisste führt einen Rucksack (vermutlich mit Tarnmuster) sowie ein graues Pedelec der Marke "Diamant" ohne Akku mit.

Trotz intensiver Such- und Fahndungsmaßnahmen, bei der auch ein Hubschrauber und Spürhunde zum Einsatz kommen, konnte der Vermisste bislang nicht gefunden werden.

Die Polizei ruft nun die Bevölkerung zur Mithilfe auf und bittet Jene, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Jugendlichen geben können, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 zu wenden.

Wenn Sie den Vermissten aktuell sehen, rufen Sie bitte umgehend den Notruf 110 an!

HS/ Ref: 251028-0942

