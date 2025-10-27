PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: 15-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Düren (ots)

Auf der B399 zwischen Rölsdorf und Birgel kam es am gestrigen Sonntag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 15 Jahre alten Fußgänger und einer 32 Jahre alten Pkw-Fahrerin. Der Jugendliche wurde schwer verletzt.

Gegen 09:00 Uhr befuhr die 32-Jährige aus Aachen die B399 aus Richtung Rölsdorf kommend in Fahrtrichtung Birgel. Zwischen der Kreuzung B399/L13 und dem Ortseingang Birgel trat ein Fußgänger zurück auf die Fahrbahn, nachdem er diese zunächst überquert hatte. Die Aachenerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision. Der 15-jährige Fußgänger aus Merzenich wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

