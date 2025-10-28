PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde- Polizei bittet nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Motorrollerfahrer um Hinweise

Voerde (ots)

Am 26.10.2025 befuhr um 10:25 Uhr ein 17-jähriger Voerder mit seinem Motorroller den Kreisverkehr Spellener Straße / Bülowstraße im Voerder Stadtteil Friedrichsfeld.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem weißen PKW VW Bus in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den vorfahrtberechtigten 17- Jährigen, sodass dieser stark abbremsen und ausweichen musste. Aufgrund des Ausweichmanövers stürzte der Motorrollerfahrer und verletzte sich leicht.

Der Pkw- Fahrer hielt zunächst an und kümmerte sich zusammen mit einer Unfallzeugin, die aus einem roten Kleinwagen heraus den Unfall beobachtet hat, um den Voerder.

Alle beteiligten Personen setzten schließlich Ihre Fahrt fort, ohne die Polizei zu verständigen. Der Motorrollerfahrer wandte sich von seiner Wohnanschrift aus später an die Polizei.

Der Fahrzeugführer des VW Bus sowie die Fahrzeugführerin des roten Kleinwagens werden nun gebeten, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter Tel.: 02064-6220 zu melden.

Auch weitere Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden aufgefordert, sich an die Polizeiwache Ost zu wenden.

HO/ Ref.: 251026-1617

Ergänzend weist die Kreispolizeibehörde Wesel darauf hin, dass im Zweifelsfall nur durch eine Hinzuziehung der Polizei sichergestellt ist, dass Unfallbeteiligte Ihren Pflichten zur Angabe Ihrer Personalien und Unfallbeteiligung nachkommen. Rufen Sie uns an! So ist zudem gewährleistet, dass eine Sicherung der Unfallstelle vorgenommen werden sowie eine zeitnahe und sachgerechte Versorgung insbesondere verletzter Unfallbeteiligter erfolgen kann.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 12:27

    POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Firmeneinbruch

    Moers (ots) - In der Nacht zu Montag kam es gegen 01:35 Uhr zu einem Einbruch bei einem metallverarbeitenden Betrieb auf der Konrad-Zuse-Straße. Der alarmierte Wachdienst erschien vor Ort und konnte bei Ankunft zwei dunkel gekleidete männliche Personen flüchten sehen. Zuvor haben die unbekannten Personen das Zugangstor gewaltsam geöffnet und in die Rückwand des Gebäudes ein Loch gebrochen. Entlang des Fluchtweges ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 10:31

    POL-WES: Dinslaken - Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte

    Dinslaken (ots) - Zwei unbekannte Personen haben am Sonntag gegen 22:30 Uhr versucht, in die Wohnung einer Doppelhaushälfte an der Schlepperstraße einzubrechen. Als sie versuchten die Terrassentür aufzuhebeln, wurden sie von einem Nachbarn gestört und angesprochen. Bei der anschließenden Flucht sprühten sie ihm eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht, wodurch er eine leichte Hautreizung erlitt. Die Personen ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 10:01

    POL-WES: Sonsbeck - Tabakwaren aus Lebensmittelmarkt entwendet - Zeugen gesucht

    Sonsbeck (ots) - In der Nacht zu Montag, den 27.10.2025, kam es gegen 01:20 Uhr zu einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt auf der Hochstraße in Sonsbeck. Drei bislang unbekannte Personen öffneten gewaltsam die Eingangstür zum Markt und gelangten so in den Verkaufsraum. Zum Bereich der Lottoannahmestelle ist eine weitere Sicherungseinrichtung überwunden worden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren