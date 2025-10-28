Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde- Polizei bittet nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Motorrollerfahrer um Hinweise

Voerde (ots)

Am 26.10.2025 befuhr um 10:25 Uhr ein 17-jähriger Voerder mit seinem Motorroller den Kreisverkehr Spellener Straße / Bülowstraße im Voerder Stadtteil Friedrichsfeld.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem weißen PKW VW Bus in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den vorfahrtberechtigten 17- Jährigen, sodass dieser stark abbremsen und ausweichen musste. Aufgrund des Ausweichmanövers stürzte der Motorrollerfahrer und verletzte sich leicht.

Der Pkw- Fahrer hielt zunächst an und kümmerte sich zusammen mit einer Unfallzeugin, die aus einem roten Kleinwagen heraus den Unfall beobachtet hat, um den Voerder.

Alle beteiligten Personen setzten schließlich Ihre Fahrt fort, ohne die Polizei zu verständigen. Der Motorrollerfahrer wandte sich von seiner Wohnanschrift aus später an die Polizei.

Der Fahrzeugführer des VW Bus sowie die Fahrzeugführerin des roten Kleinwagens werden nun gebeten, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter Tel.: 02064-6220 zu melden.

Auch weitere Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden aufgefordert, sich an die Polizeiwache Ost zu wenden.

HO/ Ref.: 251026-1617

Ergänzend weist die Kreispolizeibehörde Wesel darauf hin, dass im Zweifelsfall nur durch eine Hinzuziehung der Polizei sichergestellt ist, dass Unfallbeteiligte Ihren Pflichten zur Angabe Ihrer Personalien und Unfallbeteiligung nachkommen. Rufen Sie uns an! So ist zudem gewährleistet, dass eine Sicherung der Unfallstelle vorgenommen werden sowie eine zeitnahe und sachgerechte Versorgung insbesondere verletzter Unfallbeteiligter erfolgen kann.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell