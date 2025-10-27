Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Firmeneinbruch

Moers (ots)

In der Nacht zu Montag kam es gegen 01:35 Uhr zu einem Einbruch bei einem metallverarbeitenden Betrieb auf der Konrad-Zuse-Straße.

Der alarmierte Wachdienst erschien vor Ort und konnte bei Ankunft zwei dunkel gekleidete männliche Personen flüchten sehen. Zuvor haben die unbekannten Personen das Zugangstor gewaltsam geöffnet und in die Rückwand des Gebäudes ein Loch gebrochen.

Entlang des Fluchtweges konnte zum Abtransport bereit gelegtes Metall festgestellt, und dem Eigentümer wieder übergeben werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

EG/Ref.: 251027-0400

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell