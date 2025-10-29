Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck- Zigarettenautomat aufgesprengt/ Polizei bittet um Hinweise

Schermbeck (ots)

Am 29.10.2025 sprengten drei bislang unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten in Schermbeck- Bricht an der Straße Am Frankenhof auf. Am Zigarettenautomaten entstand dadurch erheblicher Sachschaden.

Wie viele Zigarettenschachteln die Tatverdächtigen aus dem Automaten entwendeten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Unbekannten entfernten sich nach der Tatausführung mit einem weißen Kleinwagen in Fahrtrichtung Maassenstraße. Angaben einer Zeugin zufolge wird eine der Personen als männlich und dunkel gekleidet beschrieben. Der Mann habe zudem eine Kopfbedeckung mit Schirm getragen.

Die Polizei fragt nun, wer Angaben zu dem weißen Kleinwagen sowie den handelnden Personen machen kann. Hinweise können bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter 02064-6220 mitgeteilt werden.

HS/ Ref.: 251029-0507

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell