Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Fußgängerin wird bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt.

Moers (ots)

Am 29.10.2025 kam es gegen 11:40 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall im Moerser Stadtteil Schwafheim.

Ein 27-jähriger Oberhausener belieferte mit einem Sattelzug auf dem Länglingsweg einen Lebensmittelmarkt und musste daher auf dem Gelände vor dem Geschäft rangieren. Dazu fuhr er in Vorwärtsbewegung auf den Gehweg zwischen dem Gelände und der Fahrbahn des Länglingsweges. Eine 92-jährige Moerserin lief zum diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg direkt vor der Sattelzugmaschine des Oberhauseners in Richtung Dürerstraße.

Der 27-Jährige übersah bei seinem Rangiervorgang die Fußgängerin und erfasste sie mit seiner Fahrzeugfront. Die Moerserin kam aufgrund des Zusammenstoßes zu Fall und wurde von einem der Räder der Zugmaschine überrollt.

Hierbei verletzte sich die 92-Jährige lebensgefährlich.

Ein Notarztwagen brachte sie in örtliches Krankenhaus. Ein bereits alarmierter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme für den Fahrzeugverkehr gesperrt und es kam dadurch auch zu einer Beeinträchtigung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Für die Beweissicherung an der Unfallstelle kam neben einem Verkehrunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Essen auch ein Sachverständiger zum Einsatz.

Die Unfallstelle wurde gegen 16:45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

HS/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell