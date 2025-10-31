Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Pkw von Firmenparkplatz entwendet - Zeugensuche

Rheinberg (ots)

Heute Morgen, in der Zeit von 05:20 Uhr bis 06:40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Pkw von einem Firmenparkplatz auf der Weststraße.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen Toyota Land Cruiser mit dem amtlichen Kennzeichen MO-P2001.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/ 934-0 zu melden.

EG/Ref. 251031-0640

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell