POL-WES: Rheinberg - Pkw von Firmenparkplatz entwendet - Zeugensuche
Rheinberg (ots)
Heute Morgen, in der Zeit von 05:20 Uhr bis 06:40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Pkw von einem Firmenparkplatz auf der Weststraße.
Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen Toyota Land Cruiser mit dem amtlichen Kennzeichen MO-P2001.
Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/ 934-0 zu melden.
