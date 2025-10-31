Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 47-jähriger nach Raubstraftat festgenommen

Dinslaken (ots)

Die Polizei konnte einen 47-jährigen Mann festnehmen, der am Mittwoch gegen 12:00 Uhr eine Geldbörse von einem 62-jährigen Dinslakener gestohlen haben soll.

Der 62-Jährige und seine 81-jährige Mutter standen an einem Parkscheinautomaten an der Roonstraße, um sein Parkticket zu entwerten. Der Tatverdächtige ging auf die beiden Personen am Ticketautomaten zu, schlug dem Mann auf die Hand, in der sich seine Geldbörse befand und entriss diese. Anschließend schubste der Tatverdächtige den Mann. Weder der Mann noch seine Mutter wurden bei dem Vorfall verletzt.

Der Tatverdächtige entfernte sich vom Tatort über die Lessingstraße in Richtung Neustraße. Der Tatverdächtige, der ohne festen Wohnsitzt ist, konnte in der Nähe des Tatorts von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Bereits eine Stunde vorher hatte der 47-Jährige Mutter und Sohn an demselben Parkscheinautomaten angesprochen und gefragt, ob er Geld wechseln könne.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erging Haftbefehl durch einen Richter gegen den 47-Jährigen.

