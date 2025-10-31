PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WES: Schermbeck - tödlicher Verkehrsunfall auf der Weseler Straße(B58) mit Vollsperrung der Bundesstraße

Wesel (ots)

Am Freitag, den 31.10.2025, gegen 14.50 Uhr befuhr ein 92-jähriger Mann aus Münster mit seinem Pkw die Weseler Straße (B58) aus Richtung Autobahn A31 kommend in Fahrtrichtung Wesel. Zwischen den Einmündungen Freudenbergstraße und Dorstener Straße scherte der Pkw aus bisher ungeklärter Ursache nach links aus und kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Lkw eines 32-jährigen Mannes aus Coesfeld. Der 92-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die durch spezialisierte Polizeibeamte aus Recklinghausen unterstützt wurde, wurde die B58 in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Sperrung, sowie die Unfallaufnahme dauern derzeit noch an.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1121
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
