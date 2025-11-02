PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Schwerer Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person auf der B 58 in Rheinberg

Wesel (ots)

Am 02.11.2025 kam es gegen 19:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person auf der B 58 in Höhe der Ortslage Rheinberg-Borth.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 35-jähriger Mann aus Wesel mit seinem Pkw die B 58 aus Richtung Alpen kommend in Fahrtrichtung Wesel und kollidierte in Höhe Rheinberg-Borth mit einem entgegenkommenden 42-jährigen Mann aus Moers, der die B 58 mit seinem Pkw aus Richtung Wesel kommend in Fahrtrichtung Alpen befuhr. Der genaue Unfallhergang ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Der 42-Jährige verletzte sich hierbei schwer und wurde einem Krankenhaus in Wesel zugeführt. Der 35-jährige Mann aus Wesel wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Für die Beweissicherung an der Unfallstelle wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen hinzugezogen.

Die B 58 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Sperrung sowie die Unfallaufnahme dauern derzeit noch an.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter 0281-107-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

