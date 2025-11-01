Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreisgebiet Wesel - Verlauf der Halloweennacht

Wesel (ots)

Im Verlauf der Nacht vom 31.10.2025 - 01.11.2025, in der Zeit von 16:00 - 06:00 Uhr, kam es zu insgesamt 66 polizeilichen Einsätzen, die im Zusammenhang mit der Halloweennacht standen. Das Einsatzaufkommen der diesjährigen Halloweennacht begründete sich in erster Linie im Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen. Weiterhin kam es zu zwei Sachbeschädigungen (beschädigte Eingangstüren) und zwei Körperverletzungsdelikten. Herausragende Verletzungen oder Schäden wurden nicht bekannt. Die Polizei sprach insgesamt 24 Platzverweise aus. Eine Person musste vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Die Zahlen liegen damit etwas höher als im Vorjahr. Damals wurden kreisweit 59 Einsätze mit Halloween-Bezug bekannt.

