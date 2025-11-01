PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreisgebiet Wesel - Verlauf der Halloweennacht

Wesel (ots)

Im Verlauf der Nacht vom 31.10.2025 - 01.11.2025, in der Zeit von 16:00 - 06:00 Uhr, kam es zu insgesamt 66 polizeilichen Einsätzen, die im Zusammenhang mit der Halloweennacht standen. Das Einsatzaufkommen der diesjährigen Halloweennacht begründete sich in erster Linie im Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen. Weiterhin kam es zu zwei Sachbeschädigungen (beschädigte Eingangstüren) und zwei Körperverletzungsdelikten. Herausragende Verletzungen oder Schäden wurden nicht bekannt. Die Polizei sprach insgesamt 24 Platzverweise aus. Eine Person musste vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Die Zahlen liegen damit etwas höher als im Vorjahr. Damals wurden kreisweit 59 Einsätze mit Halloween-Bezug bekannt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1121
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 21:15

    POL-WES: Schermbeck - Vollsperrung der B58 in Höhe von Schermbeck

    Wesel (ots) - Die Sperrung der B58 in Höhe von Schermbeck konnte nach Unfallaufnahme und umfangreichen Berge- und Reinigungsarbeiten wieder aufgehoben werden. Die Weseler Straße ist somit wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Leitstelle Telefon: 0281 / 107-1121 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 13:35

    POL-WES: Kamp-Lintfort - Nötigung im Straßenverkehr

    Kamp-Lintfort (ots) - Am 24.10.2025 war ein ziviles Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Wesel auf der Autobahn 57 in Fahrtrichtung Niederlande unterwegs. Im Rahmen ihrer Überwachung des Straßenverkehrs, bei dem die Polizisten insbesondere Raser und Drängler im Visier haben, fiel ein 51-jähriger Mann aus Alpen auf, der durch dichtes Auffahren und den wiederholten Einsatz der Lichthupe auffiel. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren