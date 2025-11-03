Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Verkehrskontrollen an Halloween

Kreis Wesel (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Wesel hat zu Halloween (31.10.25) kreisweit Verkehrsteilnehmer auf Drogenmissbrauch und Tempoüberschreitung kontrolliert.

In der Zeit von 18:00 Uhr und 02:00 Uhr hat in 90 Fällen der "Blitzer" (Messwagen) ausgelöst. Zusätzlich haben die Polizistinnen und Polizisten rund 100 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. In 18 Fällen sind Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Tempoüberschreitung geschrieben worden.

In einem Fall war die TÜV-Zulassung deutlich abgelaufen. In einem anderen Fall ist einem Fahrer eine Blutprobe entnommen worden, weil ein Verdacht auf Drogenmissbrauch bestand.

In einem weiteren Fall ist die Betriebserlaubnis eines Wagens erloschen, weil illegale bauliche Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen wurden.

Der Verkehrsdienst der Polizei macht - nicht nur an Halloween - regelmäßig Verkehrskontrollen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell