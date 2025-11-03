PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Verkehrskontrollen an Halloween

Kreis Wesel (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Wesel hat zu Halloween (31.10.25) kreisweit Verkehrsteilnehmer auf Drogenmissbrauch und Tempoüberschreitung kontrolliert.

In der Zeit von 18:00 Uhr und 02:00 Uhr hat in 90 Fällen der "Blitzer" (Messwagen) ausgelöst. Zusätzlich haben die Polizistinnen und Polizisten rund 100 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. In 18 Fällen sind Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Tempoüberschreitung geschrieben worden.

In einem Fall war die TÜV-Zulassung deutlich abgelaufen. In einem anderen Fall ist einem Fahrer eine Blutprobe entnommen worden, weil ein Verdacht auf Drogenmissbrauch bestand.

In einem weiteren Fall ist die Betriebserlaubnis eines Wagens erloschen, weil illegale bauliche Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen wurden.

Der Verkehrsdienst der Polizei macht - nicht nur an Halloween - regelmäßig Verkehrskontrollen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 08:19

    POL-WES: Kreisgebiet Wesel - Verlauf der Halloweennacht

    Wesel (ots) - Im Verlauf der Nacht vom 31.10.2025 - 01.11.2025, in der Zeit von 16:00 - 06:00 Uhr, kam es zu insgesamt 66 polizeilichen Einsätzen, die im Zusammenhang mit der Halloweennacht standen. Das Einsatzaufkommen der diesjährigen Halloweennacht begründete sich in erster Linie im Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen. Weiterhin kam es zu zwei Sachbeschädigungen (beschädigte Eingangstüren) und zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren