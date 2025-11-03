PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht in Bucholtwelmen

Hünxe (ots)

Am 30.10.2025, gegen 10:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Hünxe-Bucholtwelmen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte an der Kreuzung Weseler Straße/ Albert-Einstein-Straße/ Sternweg mit einem Ampelmast und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile des Herstellers "Mercedes-Benz" aufgefunden werden.

Die vor Ort festgestellten Reifenabdruckspuren und die Höhe der Beschädigungen an dem Ampelmast lassen den Schluss zu, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW handeln könnte.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

EG/ 251030-1108

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

