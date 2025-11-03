Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht in Bucholtwelmen

Hünxe (ots)

Am 30.10.2025, gegen 10:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Hünxe-Bucholtwelmen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte an der Kreuzung Weseler Straße/ Albert-Einstein-Straße/ Sternweg mit einem Ampelmast und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile des Herstellers "Mercedes-Benz" aufgefunden werden.

Die vor Ort festgestellten Reifenabdruckspuren und die Höhe der Beschädigungen an dem Ampelmast lassen den Schluss zu, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW handeln könnte.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

EG/ 251030-1108

