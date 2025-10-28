PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Erle gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Erle sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Unfallverursacher machen können. Am Donnerstag, 16. Oktober 2025, befuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Wuppertal die Adenauerallee in Richtung Willy-Brandt-Allee und wechselte in Höhe der Zufahrt zum THW die Fahrspur. Ein aus der Einfahrt kommender Pkw-Fahrer fuhr ebenfalls auf die Fahrspur des Motorradfahrers und berührte dabei das Vorderrad des Motorrads, wodurch der Zweiradfahrer zu Fall kam. Der unbekannte Pkw-Fahrer fuhr dann weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Wuppertaler verletzte sich leicht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und dem flüchtigen Fahrer machen können. Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6250 oder an die Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 11:48

    POL-GE: Fahrzeugteile bei Pkw-Aufbruch in Bismarck entwendet

    Gelsenkirchen (ots) - Das Lenkrad, die Schalteinrichtung des Fahrzeugs sowie das volldigitale Kombiinstrument eines Mercedes' entwendeten unbekannte Tatverdächtige am Wochenende zwischen Freitag, 24. Oktober 2025, und Montag, 27. Oktober 2025. Das Fahrzeug fiel einem Zeugen am Montagmorgen, 27. Oktober 2025, gegen 7 Uhr, aufgrund der eingeschlagenen Seitenscheibe auf der Erdbrüggenstraße in Bismarck auf. Bei näherer ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:04

    POL-GE: Ermittlungen nach Carport-Brand

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei hat Ermittlungen nach dem Brand eines Carports in Gelsenkirchen-Beckhausen aufgenommen. Am Sonntagabend, 26. Oktober 2025, mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand in der Haus-Hamm-Straße löschen. Lesen Sie hierzu auch die Pressemitteilung der Feuerwehr Gelsenkirchen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6145456 Im unmittelbaren Umfeld des Brandortes trafen ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:49

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt - Wer kennt den Tatverdächtigen?

    Gelsenkirchen (ots) - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von räuberischer Erpressung. Der unbekannte Mann soll am Morgen des 6. Oktobers 2025 einen Gelsenkirchener an der U-Bahnhaltestelle "Trinenkamp" bedroht und von ihm Geld gefordert haben. Wir berichteten: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren