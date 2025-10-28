Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Erle gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Erle sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Unfallverursacher machen können. Am Donnerstag, 16. Oktober 2025, befuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Wuppertal die Adenauerallee in Richtung Willy-Brandt-Allee und wechselte in Höhe der Zufahrt zum THW die Fahrspur. Ein aus der Einfahrt kommender Pkw-Fahrer fuhr ebenfalls auf die Fahrspur des Motorradfahrers und berührte dabei das Vorderrad des Motorrads, wodurch der Zweiradfahrer zu Fall kam. Der unbekannte Pkw-Fahrer fuhr dann weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Wuppertaler verletzte sich leicht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und dem flüchtigen Fahrer machen können. Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6250 oder an die Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160.

