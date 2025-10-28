PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Fahrzeugteile bei Pkw-Aufbruch in Bismarck entwendet

Gelsenkirchen (ots)

Das Lenkrad, die Schalteinrichtung des Fahrzeugs sowie das volldigitale Kombiinstrument eines Mercedes' entwendeten unbekannte Tatverdächtige am Wochenende zwischen Freitag, 24. Oktober 2025, und Montag, 27. Oktober 2025. Das Fahrzeug fiel einem Zeugen am Montagmorgen, 27. Oktober 2025, gegen 7 Uhr, aufgrund der eingeschlagenen Seitenscheibe auf der Erdbrüggenstraße in Bismarck auf. Bei näherer Betrachtung bemerkte der aufmerksame Zeuge dann, dass im Innenraum Fahrzeugteile entwendet wurden und alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten den Mercedes als Beweismittel und zur Eigentumssicherung sicher. Die Polizei Gelsenkirchen fragt nun: Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachten können und kann Angaben zu Tatverdächtigen machen?

Zeugen können sich unter der Rufnummer 0209 365 8212 beim zuständigen Kriminalkommissariat oder unter der Rufnummer 0209 365 8240 bei der Kriminalwache melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

