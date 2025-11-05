PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unfallflucht mit verletztem E-Scooterfahrer - Polizei bittet um Hinweise

Dinslaken (ots)

Am 03.11.2025, gegen 12:45 Uhr, stießen zwei E-Scooterfahrer auf der Straße Am Stadtbad im Bereich der Zufahrt zu einem dortigen Garagenhof zusammen.

Ein 16-Jähriger fuhr über den Garagenhof und wollte seine Fahrt auf der Katharinenstraßen fortsetzen. Im Bereich der Zufahrt kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen unbekannten E-Scooterfahrer.

Der 16-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der beteiligte E-Scooterfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Dieser kann beschrieben werden als männlich, ca. 190-200 cm groß, blaue Jeans, schwarze Jacke und Schuhe, orange/rote Kapuze. Auffällig an dem E-Scooter sind rote Applikationen.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

EG/251103-1439

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

