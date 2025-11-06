POL-WES: Dinslaken - 76-jähriger Radfahrer schwer verletzt
Dinslaken (ots)
Bei einem Verkehrsunfall ist gestern gegen 12:00 Uhr ein 76-jähriger Radfahrer aus Oberhausen schwer verletzt worden.
Der Radfahrer fuhr mit seinem Fahrrad auf einem Geh- und Radweg entlang des Rotbaches. Eine 33-jährige Frau aus Dinslaken fuhr mit ihrem Auto die Straße Hinter den Kämpen aus Richtung Lingelmannstraße.
An der Kreuzung zur Straße Hinter den Kämpen und dem Rotbachweg wollte der 76-Jährige die Straße überqueren.
Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Beteiligten. Der Radfahrer verletzt sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.
