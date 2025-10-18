Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Küchenbrand in Flüchtlingsunterkunft - Bewohner retten sich selbst

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Heeslingen (ots)

In einer Flüchtlingsunterkunft an der Bremer Straße kam es am Freitagabend gegen 21.30 Uhr zu einem Brand. Aus ungeklärter Ursache geriet die Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits Flammen aus den Fenstern zu sehen.

Die Bewohner konnten sich glücklicherweise selbstständig in Sicherheit bringen. Ein Trupp der Feuerwehr ging umgehend unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor und löschte das Feuer mit einem C-Rohr. Der Brand beschränkte sich auf die Küche, allerdings zog sich der Rauch durch die gesamte Wohnung. Ein Bewohner wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Bremervörder Krankenhaus gebracht.

Während der Nachlöscharbeiten kontrollierten Einsatzkräfte mit der Drehleiter das Dach des Gebäudes, um auszuschließen, dass sich das Feuer dorthin ausgebreitet hatte. Mit einer Wärmebildkamera wurden versteckte Glutnester aufgespürt.

Insgesamt waren rund 110 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Heeslingen, Zeven, Brauel, Boitzen, Brüttendorf, Meinstedt, Steddorf, Weertzen und Wiersdorf im Einsatz. Die SEG-Betreuung des DRK kümmerte sich um die Bewohner, der Rettungsdienst war ebenfalls mit zahlreichen Kräften vor Ort.

Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Samtgemeinde Zeven organisiert eine Ersatzunterkunft für die Bewohner. Alle übrigen Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht getätigt werden. Nach über zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell