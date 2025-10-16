FW-ROW: Verkehrsunfall auf L142: Beifahrer von Feuerwehr befreit

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Groß Meckelsen (ots)

Auf der Landesstraße 142 zwischen Sittensen und Groß Meckelsen, kurz vor der Ortschaft Groß Meckelsen, kam es am späten Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein VW Golf und ein Mercedes-Benz der C-Klasse waren aus ungeklärter Ursache frontal miteinander kollidiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehren Groß Meckelsen, Klein Meckelsen und Sittensen hieß es zunächst, dass niemand eingeklemmt sei. Die Fahrer beider Fahrzeuge konnten eigenständig aussteigen. Der Beifahrer des Golfs war jedoch, wie die Erkundung der Feuerwehr ergab, im Fahrzeug eingeschlossen und musste patientenschonend gerettet werden. Mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts der Feuerwehr Klein Meckelsen wurde das Fahrzeugdach entfernt. Anschließend konnte der schwer verletzte Beifahrer aus dem Wagen befreit werden. Auslaufende Betriebsstoffe mussten parallel durch die Feuerwehr mittels Ölbindemittel abgestreut werden.

Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Personen verletzt. Zwei von ihnen wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Der Beifahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 29" in ein Hamburger Klinikum geflogen.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Landesstraße in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Schadens aufgenommen.

