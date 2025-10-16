Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 zwischen Sittensen und Elsdorf

Sittensen/A1 (ots)

Gegen kurz vor 23 Uhr am späten Mittwochabend kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.

Beim Eintreffen der Feuerwehren Klein Meckelsen und Sittensen fanden die Einsatzkräfte ein Trümmerfeld mit zwei verunfallte Fahrzeuge vor. Eine Person war in einem der Fahrzeuge so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Eine weitere Person wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da größere Mengen Betriebsstoffe ausgelaufen sind mussten diese mittels Ölbindemittel abgestreuft werden.

Die Feuerwehr Sittensen verblieb mit zwei Fahrzeugen bis ca. 6.30 Uhr an der Einsatzstelle, um diese für die Unfallaufnahme auszuleuchten. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Bremen voll gesperrt werden. Für die eingesetzten Feuerwehrleute wurde in der Nacht noch ein Notfallseelsorger hinzugezogen. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Pressemitteilung der Polizei: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/6138720

