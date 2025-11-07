PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Pfersee - In der Zeit von Montag (03.11.2025), 19.00 Uhr bis Donnerstag (06.11.2025), 12.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein in der Treutstraße geparktes Auto.

Der graue Audi wurde im Heckbereich angefahren. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

  • 07.11.2025 – 12:25

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (06.11.2025) war ein 18-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Pferseer Straße unterwegs. Gegen 20.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 12:20

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (06.11.2025) verschafften sich drei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren Zutritt zu einem Gelände an der Blauen Kappe und entwendeten einen Feuerlöscher. Gegen 11.45 Uhr meldete ein Passant die Jugendlichen bei der Polizei. Die Jugendlichen sprühten mit vier Feuerlöschern herum. Auf Ansprache des Passanten ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 12:15

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Bike Fahrer

    Augsburg (ots) - Antonsviertel - Am Donnerstag (06.11.2025) war ein 49-Jähriger mit einem getunten E-Bike unterwegs. Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass das E-Bike umgebaut wurde und durch reine Motorleistung betrieben werden kann. Da die Höchstgeschwindigkeit und Motorleistung zu hoch waren, erfüllte das Gefährt alle Eigenschaften eines ...

    mehr
