Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Pfersee - In der Zeit von Montag (03.11.2025), 19.00 Uhr bis Donnerstag (06.11.2025), 12.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein in der Treutstraße geparktes Auto.

Der graue Audi wurde im Heckbereich angefahren. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell