Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Augsburg (ots)
Pfersee - In der Zeit von Montag (03.11.2025), 19.00 Uhr bis Donnerstag (06.11.2025), 12.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein in der Treutstraße geparktes Auto.
Der graue Audi wurde im Heckbereich angefahren. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell