Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Bike Fahrer

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Am Donnerstag (06.11.2025) war ein 49-Jähriger mit einem getunten E-Bike unterwegs.

Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass das E-Bike umgebaut wurde und durch reine Motorleistung betrieben werden kann. Da die Höchstgeschwindigkeit und Motorleistung zu hoch waren, erfüllte das Gefährt alle Eigenschaften eines Kleinkraftrads. Für ein solches Fahrzeug hatte der 49-Jährige aber keinen Führerschein. Die Fahrt war somit beendet und die Beamten stellten das E-Bike sicher.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den 49-Jährigen. Der 49-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell