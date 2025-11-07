Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Am Donnerstag (06.11.2025) kam es zu einem Brand in einem Parkhaus in der Imhofstraße.

Gegen 18.30 Uhr meldete ein Passant den Brand. Offenbar entzündeten dort ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Unrat. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell