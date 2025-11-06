PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Augsburg (ots)

Bundesstraße B17 / Höhe Oberottmarshausen / FR Süden - In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (06.11.2025) fuhr ein 19-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis. Gegen 01.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da dieser augenscheinlich zu schnell fuhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen. Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 15:35

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooterfahrerin unter Cannabiseinfluss

    Augsburg (ots) - Spickel / Herrenbach - In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (06.11.2025) fuhr eine 43-jährige Frau unter Drogeneinfluss in der Gentnerstraße. Gegen 03.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die Frau auf ihrem E-Scooter. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei der Frau fest. Die Beamten unterbanden die ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 15:34

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (05.11.2025) kam es zu einem Brand auf einem Balkon in der Thommstraße. Gegen 22.30 Uhr stellte die Bewohnerin den Brand fest, der bereits auf Balkonmöbel übergegangen war. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Pressestelle Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren