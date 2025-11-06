Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Augsburg (ots)

Bundesstraße B17 / Höhe Oberottmarshausen / FR Süden - In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (06.11.2025) fuhr ein 19-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis. Gegen 01.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da dieser augenscheinlich zu schnell fuhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen. Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell