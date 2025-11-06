Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Mittwoch (05.11.2025) kam es zu einem Brand auf einem Balkon in der Thommstraße. Gegen 22.30 Uhr stellte die Bewohnerin den Brand fest, der bereits auf Balkonmöbel übergegangen war. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.
