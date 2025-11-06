Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (05.11.2025) kam es zu einem Betrug am Martin-Luther-Platz. Gegen 17.00 Uhr bat eine bislang unbekannte Täterin eine 21-jährige Frau um Bargeld. In englischer Sprache gab sie an, dass sie Geldprobleme habe und ihre Kinder nicht mehr versorgen könne und ob sie ihr Milchpulver kaufen könne. Die Frau begab sich mit der Unbekannten in mehrere Supermärkte. Schließlich fragte die Unbekannte die 21-Jährige nach einem Geldbetrag im hohen dreistelligen Bereich. Die 21-Jährige hob den Betrag ab und übergab ihn der unbekannten Frau. Diese versprach den Geldbetrag zurück zu zahlen. Später forderte die Unbekannte über einen Nachrichtendienst erneut einen hohen dreistelligen Geldbetrag. Dieser Forderung kam die 21-Jährige nicht nach und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Die 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen rät die Polizei: - Seien Sie misstrauisch, wenn fremde Personen Ihnen von Ihrer Notlage erzählen. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. - Wenn eine Person Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. - Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Kommt Ihnen etwas verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. - Sind Sie bereits Opfer eines Betruges geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell