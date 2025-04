Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrskontrollen des Tuning-Kontrollteams der PD Koblenz am Ostersamstag

Koblenz / Mülheim-Kärlich (ots)

Erstmalig führte das Tuning-Kontrollteam der PD Koblenz auch am Ostersamstag Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Kontrolle von Tunern / Rasern und Posern durch. Während weniger technisch veränderte Fahrzeuge als am Vortag auffielen, konnten zahlreiche Autoposer am Peter-Altmeier-Ufer festgestellt und kontrolliert werden. In zwölf Fällen stellten die Beamten ein Erlöschen der Betriebserlaubnis fest, was dazu führte, dass jeweils die Weiterfahrt untersagt wurde. Außerdem wurden 15 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der unnötigen Lärmerzeugung bei der Benutzung eines KFZ eingeleitet. Unterstützt wurde das Tuning-Kontrollteam von Kräften der Verkehrsdirektion Koblenz, welches Geschwindigkeitsverstöße ahndete. Der Tagesschnellste konnte mit einer Geschwindigkeit von 145 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen werden. Den Fahrer erwartet neben einer hohen Geldbuße auch ein dreimonatiges Fahrverbot. Zudem stellten die Beamten bei einem Fahrzeugführer fest, dass dieser unter dem Einfluss von Kokain stand. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell