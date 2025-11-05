Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Samstag (01.11.2025), 12.00 Uhr, bis Dienstag (04.11.2025), 18.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Werner-Haas-Straße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell