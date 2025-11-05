Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (04.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall eines 19-Jährigen in der Neuburger Straße.

Gegen 07.00 Uhr fuhr der 19-Jährige entlang der Neuburger Straße in Richtung Norden. Hierbei touchierte er einen Anhänger, der am rechten Straßenrand parkte. Das Auto des 19-Järhigen wurde durch den Zusammenstoß auf die rechte Fahrzeugseite gedreht und kam zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 19-Jährigen.

