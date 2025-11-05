Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Augsburg West / FR München - Am heutigen Mittwochmorgen (05.11.2025) kam es zu einem Unfall auf der Autobahn. Die Fahrbahn musste für knapp eine Stunde gesperrt werden.

Gegen 07.40 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer auf der rechten Fahrspur in Richtung München. Vor ihm fuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer. Der 24-Jährige scherte zum Überholen des Lkws aus und wechselte offenbar direkt auf die linke Fahrspur. Hierbei übersah er offenbar einen 45-jährigen Autofahrer. Dieser fuhr auf der linken Fahrspur. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Autos drehten sich und stießen gegen den Lkw und die Mittelleitplanke.

Der 24-Jährige und der 45-Jährige wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 46.500 Euro.

Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die Autobahn in Richtung München bis 08.30 Uhr komplett gesperrt werden. Anschließend war sie teilweise befahrbar.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 24-Jährigen.

Der 24-Jährige und der 40-Jährigen besitzen die türkische Staatsangehörigkeit. Der 45-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

