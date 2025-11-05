PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Augsburg West / FR München - Am heutigen Mittwochmorgen (05.11.2025) kam es zu einem Unfall auf der Autobahn. Die Fahrbahn musste für knapp eine Stunde gesperrt werden.

Gegen 07.40 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer auf der rechten Fahrspur in Richtung München. Vor ihm fuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer. Der 24-Jährige scherte zum Überholen des Lkws aus und wechselte offenbar direkt auf die linke Fahrspur. Hierbei übersah er offenbar einen 45-jährigen Autofahrer. Dieser fuhr auf der linken Fahrspur. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Autos drehten sich und stießen gegen den Lkw und die Mittelleitplanke.

Der 24-Jährige und der 45-Jährige wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 46.500 Euro.

Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die Autobahn in Richtung München bis 08.30 Uhr komplett gesperrt werden. Anschließend war sie teilweise befahrbar.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 24-Jährigen.

Der 24-Jährige und der 40-Jährigen besitzen die türkische Staatsangehörigkeit. Der 45-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 15:09

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Samstag (01.11.2025), 12.00 Uhr, bis Dienstag (04.11.2025), 18.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Werner-Haas-Straße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 15:08

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (04.11.2025) kam es zu einem Betrug in der Bahnhofsstraße. Gegen 10.45 Uhr bat ein bislang unbekannter Täter einen 21-jährigen Mann um Bargeld. In englischer Sprache gab er an, dass er kein Geld abheben könne, den Betrag aber umgehend zurück überweisen werde. Der Mann übergab dem Unbekannten einen niedrigen dreistelligen Betrag. Die angebliche Rücküberweisung ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 15:07

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Freitag (31.10.2025), 20.30 Uhr, bis Montag (03.11.2025), 13.30 Uhr, verkratzte eine bislang unbekannte Person einen VW California in der Rottenhammerstraße. An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren