Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung in der S-Bahn: Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Montag (29.09.2025) auf Dienstag griff ein 39-Jähriger mehrere Fahrgäste in einer S-Bahn der Linie S1 an. Der Begleiter einer Geschädigten griff im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen zudem die eingesetzten Kräfte der Bundespolizei an.

Gegen 23:30 Uhr soll ein 39-jähriger deutscher Staatsangehöriger zunächst in einer S-Bahn auf der Fahrt von Stuttgart-Bad Cannstatt nach Stuttgart Hauptbahnhof (tief) mehrere Reisende angerempelt und geschlagen haben. Unter anderem traf er hierbei eine 23-jährige Deutsche am Knie sowie einen 29-jährigen deutschen Staatsangehörigen im Gesicht. Nach der Tat wechselte der Tatverdächtige das Abteil der S-Bahn und ging zunächst in der Masse der Reisenden unter. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs verhielt sich der Begleiter der 23-jährigen Geschädigten gegenüber den Einsatzkräften beleidigend und aggressiv. Zudem griff der 27-jährige Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit die eingesetzten Beamten körperlich an. Der 39-Jährige konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Landespolizei am Bahnhof Herrenberg angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte werden durch die Bundespolizeiinspektion Stuttgart geführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

