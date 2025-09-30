Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 21-Jährige verletzt Polizeibeamte

Stuttgart (ots)

Nachdem sich eine 21-Jährige unbefugt im Gleisbereich aufhielt, leistete sie in der Nacht von Montag (29.09.2025) auf Dienstag Widerstand gegen die Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll sich die Tatverdächtige gegen 23:40 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart unbefugt im Gleisbereich aufgehalten haben. Hierdurch musste ein einfahrender ICE offenbar seine Geschwindigkeit verringern und einen Achtungspfiff abgeben. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Kontrolle zeigten sich die spanische Staatsangehörige unkooperativ und aggressiv. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen versuchte die Tatverdächtige zudem, eine Beamtin zu beißen und diese körperlich anzugreifen. Auch einer ihrer Begleiter ballte die Fäuste und zeigte sich verbal aggressiv. Aufgrund ihres Verhaltens wurden beide Personen gefesselt und zur Dienststelle verbracht. Hierbei leistete die 21-Jährige erheblichen körperlichen Widerstand und verletzte drei Polizeibeamte. Aufgrund ihres Verhaltens verblieb die spanische Staatsangehörige bis zum Morgen des 30.09.2025 im polizeilichen Gewahrsam. Zwei Beamte konnten ihren Dienst verletzungsbedingt nicht weiter fortsetzen.

Die Bundespolizei ermittelt nun, unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gegen die Tatverdächtige.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell