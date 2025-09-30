Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter angegangen

Stuttgart (ots)

Am Montagabend (29.09.2025) eskalierte eine Fahrscheinkontrolle in einem Regionalexpress auf der Fahrt von Stuttgart-Bad Cannstatt nach Winnenden.

Bisherigen Informationen zufolge führte der 31-jährige Zugbegleiter gegen 20:20 Uhr Fahrscheinkontrollen durch. Hierbei soll er auch den 29-jährigen Tatverdächtige nach dessen Fahrschein gefragt haben. Der afghanische Staatsangehörige verweigerte jedoch offenbar das Vorzeigen seines Fahrscheins und beleidigte stattdessen den deutschen Staatsangehörigen. Im weiteren Verlauf soll der Mann zudem seine Geldbörse nach dem Zugbegleiter geworfen haben. Informierte Beamte der Bundespolizei konnten den Tatverdächtigen am Bahnhof Winnenden antreffen und den polizeilichen Maßnahmen unterziehen.

Ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung und der Beleidigung, wurde eingeleitet.

