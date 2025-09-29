PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reizstoff in S-Bahn freigesetzt: Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger versprühte am späten Samstagabend (27.09.2025) in einer S-Bahn mutmaßlich Pfefferspray.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in einer S-Bahn der Linie S1 auf der Fahrt von Stuttgart nach Herrenberg, unmittelbar vor dem Bahnhof Rohr gegen 22:27 Uhr offenbar Pfefferspray freigesetzt haben. Hierdurch erlitt mindestens eine Reisende im Alter von 24 Jahren Atemwegsreizungen. Eine notfallmedizinische Versorgung der deutschen Staatsangehörigen war jedoch nicht erforderlich. Aufgrund der Dämpfe in der S-Bahn wurde diese am Bahnhof Stuttgart Vaihingen abgestellt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der ermittelnden Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 55049-1020).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

