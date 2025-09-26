PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Angriff auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Am Donnerstagmorgen (25. September 2025) kam es am Stuttgarter Hauptbahnhof zu einem Angriff auf einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 26-jähriger Mann trotz bereits geschlossener Türen gegen 9:00 Uhr noch in eine abfahrbereite S-Bahn einsteigen. Ein 28-jähriger Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG wies ihn darauf hin, zurückzubleiben. Daraufhin soll der 26-Jährige gambische Staatsangehörige den Mitarbeiter mit deutscher Staatsangehörigkeit am Hals gepackt, gewürgt und mehrfach beleidigt haben. Beamte der Bundespolizei konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort feststellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß belassen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

