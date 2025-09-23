Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Sexuelle Belästigung am Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung kam es am Montagmittag (22.09.2025) am Hauptbahnhof Stuttgart.

Gegen 13:00 Uhr hielt sich die Geschädigte am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart auf, wo sie offenbar durch den unbekannten Tatverdächtigen angesprochen und an der Hand gehalten wurde. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige die 34-Jährige gegen ihren Willen geküsst und sie im Intimbereich berührt haben. Bevor der Mann von der deutschen Staatsangehörigen abließ, biss er ihr offenbar noch in den Hals. Die Geschädigte vertraute sich dem Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn an, welcher die Bundespolizei informierte. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 55049-1020).

