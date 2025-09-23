PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Sexuelle Belästigung am Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung kam es am Montagmittag (22.09.2025) am Hauptbahnhof Stuttgart.

Gegen 13:00 Uhr hielt sich die Geschädigte am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart auf, wo sie offenbar durch den unbekannten Tatverdächtigen angesprochen und an der Hand gehalten wurde. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige die 34-Jährige gegen ihren Willen geküsst und sie im Intimbereich berührt haben. Bevor der Mann von der deutschen Staatsangehörigen abließ, biss er ihr offenbar noch in den Hals. Die Geschädigte vertraute sich dem Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn an, welcher die Bundespolizei informierte. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 55049-1020).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 10:11

    BPOLI S: Unbekannter geht Fahrgäste an

    Stuttgart (ots) - Am Montagnachmittag (22.09.2025) ging ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in einer S-Bahn der Linie S6 zwei Fahrgäste verbal und körperlich an. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr die 43-jährige Geschädigte zusammen mit ihrem 65-jährigen Begleiter gegen 16:30 Uhr mit der S-Bahn vom Hauptbahnhof Stuttgart in Richtung Feuerbach. Im Laufe der Fahrt soll ein bislang unbekannter Mann die ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:51

    BPOLI S: Bedrohung mit Fahrradschloss

    Biberach/Laupheim (ots) - Zu einer Bedrohung durch einen 44 Jahre alten Mann ist es am Samstagnachmittag (20.09.2025) gegen 15:00 Uhr in einem Zug von Biberach (Riß) nach Laupheim gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 44-jährige algerische Staatsangehörige nicht im Besitz eines Zugtickets, sodass er von zwei Mitarbeitern der DB AG im Alter von 18 und 36 Jahren aufgefordert wurde, den Zug in Laupheim zu ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:46

    BPOLI S: Reisende beleidigt und Notbremse gezogen

    Waiblingen/Winnenden/Schweikheim (ots) - Zu einer Beleidigung durch einen 50 Jahre alten Mann ist es am Samstagmorgen (20.09.2025) gegen 06:05 Uhr in einer S-Bahn der Linie S2 zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge beleidigte der 50-jährige deutsche Staatsangehörige eine Reisende im Alter von 35 Jahren aus noch unbekannten Gründen verbal, woraufhin die Frau mit italienischer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren