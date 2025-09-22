Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bedrohung mit Fahrradschloss

Biberach/Laupheim (ots)

Zu einer Bedrohung durch einen 44 Jahre alten Mann ist es am Samstagnachmittag (20.09.2025) gegen 15:00 Uhr in einem Zug von Biberach (Riß) nach Laupheim gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 44-jährige algerische Staatsangehörige nicht im Besitz eines Zugtickets, sodass er von zwei Mitarbeitern der DB AG im Alter von 18 und 36 Jahren aufgefordert wurde, den Zug in Laupheim zu verlassen. Hierbei soll sich ein Streitgespräch zwischen den drei Männern entwickelt haben, woraufhin der 44-Jährige sein 36-jähriges Gegenüber mit syrischer Staatsangehörigkeit wegdrückte. Weiterhin bedrohte er ihn aktuellen Informationen zufolge mit einem Fahrradschloss, welches er im Rucksack aufbewahrte und beleidigte ihn.

Alarmierte Bundespolizisten trafen den Tatverdächtigen an und leiteten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell