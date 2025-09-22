PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende beleidigt und Notbremse gezogen

Waiblingen/Winnenden/Schweikheim (ots)

Zu einer Beleidigung durch einen 50 Jahre alten Mann ist es am Samstagmorgen (20.09.2025) gegen 06:05 Uhr in einer S-Bahn der Linie S2 zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge beleidigte der 50-jährige deutsche Staatsangehörige eine Reisende im Alter von 35 Jahren aus noch unbekannten Gründen verbal, woraufhin die Frau mit italienischer Staatsangehörigkeit die Bundespolizei alarmierte. Die eingesetzten Beamten trafen den Tatverdächtigen beim Halt der S2 an der Nürnberger Straße an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung wurde eingeleitet.

Kurze Zeit später gegen 07:20 Uhr wurde erneut eine Polizeistreife alarmiert, nachdem der 50-Jährige am Bahnhof in Winnenden randaliert und eine 69 Jahre alte Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit beleidigt haben soll. Anschließend stieg er in eine S-Bahn in Richtung Schwaikheim und zog nach derzeitigem Kenntnisstand während der Fahrt grundlos die Notbremse.

Aufgrund seines mutmaßlich psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

